 
مباشر

المسبار الصيني "Tianwen-1" يلتقط صورا جديدة للمريخ

الفضاء

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1se

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن المسبار "Tianwen-1" أرسل صورتين جديدتين لنصفي الكوكب الأحمر الشمالي والجنوبي.

إقرأ المزيد
روفر صيني سيهبط على سطح المريخ في مايو المقبل
روفر صيني سيهبط على سطح المريخ في مايو المقبل



وقد أرسل المسبار صورتين لنصفي كوكب المريخ الشمالي والجنوبي بانعكاس نور الشمس عليهما فظهرا فيها على شكل هلال، في حين معظم كوكب المريخ في الظل في كلتا الصورتين. وقد التقطت كلتا الصورتين عندما كان المسبار على ارتفاع 11 ألف كيلومتر فوق سطح الكوكب.

المسبار الصيني
China National Space Administration
النصف الشمالي

ويذكر أن المسبار "Tianwen-1" أطلق في 23 يوليو 2020 باستخدام صاروخ Changzheng 5، وفي 10 فبراير ووصل إلى المدار الاهليلي للكوكب وفي 10 فبراير وصل إلى المدار الثابت للكوكب الأحمر.

المسبار الصيني
China National Space Administration
النصف الجنوبي للمريخ

ووفقا لخطط السلطات الصينية، من المقرر أن تهبط وحدة الهبوط Tianwen-1 على سطح المريخ في الجزء الجنوبي من سهل اليوتوبيا في مايو-يونيو من هذا العام. حيث من المفترض أن تظهر المياه الجوفية على السطح في هذا الجزء من الكوكب، و سوف تستكشف وحدة Tianwen-1 الجوالة التربة والأيونوسفير والمناخ.

المصدر: TASS

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا