المسبار الصيني "Tianwen-1" يلتقط صورا جديدة للمريخ

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن المسبار "Tianwen-1" أرسل صورتين جديدتين لنصفي الكوكب الأحمر الشمالي والجنوبي.

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وقد أرسل المسبار صورتين لنصفي كوكب المريخ الشمالي والجنوبي بانعكاس نور الشمس عليهما فظهرا فيها على شكل هلال، في حين معظم كوكب المريخ في الظل في كلتا الصورتين. وقد التقطت كلتا الصورتين عندما كان المسبار على ارتفاع 11 ألف كيلومتر فوق سطح الكوكب.

China National Space Administration

ويذكر أن المسبار "Tianwen-1" أطلق في 23 يوليو 2020 باستخدام صاروخ Changzheng 5، وفي 10 فبراير ووصل إلى المدار الاهليلي للكوكب وفي 10 فبراير وصل إلى المدار الثابت للكوكب الأحمر.

China National Space Administration

ووفقا لخطط السلطات الصينية، من المقرر أن تهبط وحدة الهبوط Tianwen-1 على سطح المريخ في الجزء الجنوبي من سهل اليوتوبيا في مايو-يونيو من هذا العام. حيث من المفترض أن تظهر المياه الجوفية على السطح في هذا الجزء من الكوكب، و سوف تستكشف وحدة Tianwen-1 الجوالة التربة والأيونوسفير والمناخ.

المصدر: TASS