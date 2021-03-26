السلطات الأمريكية تكشف ماهية الأجسام الغامضة المضيئة التي أدهشت الجماهير

قالت السلطات إن وميضا غامضا أضاء السماء فوق أجزاء من شمال غرب المحيط الهادئ ليلة الخميس كان على الأرجح بقايا صاروخ "سبيس إكس" دخل الغلاف الجوي للأرض.

وظهر تيار الأضواء، الذي بدا مشابها لزخات الشهب، فوق أجزاء من ولاية أوريغون وواشنطن في حوالي الساعة 9 مساء، ما أدى إلى دهشة الشهود وإحداث بعض الارتباك فيما يتعلق بماهيته.

DID YOU SEE THIS? I have never in my life seen something so incredible. I am in awe. Just happened over Portland about 10 minutes ago. #LiveOnK2pic.twitter.com/L9wLEXBrcW — Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021

While we await further confirmation on the details, here's the unofficial information we have so far. The widely reported bright objects in the sky were the debris from a Falcon 9 rocket 2nd stage that did not successfully have a deorbit burn. — NWS Seattle (@NWSSeattle) March 26, 2021

وأفادت التقارير بأن المرحلة الثانية من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" فشلت في مهمة إزالة الحطام، في ما يسمى (deorbit burn) في وقت سابق من هذا الشهر واحترقت في الغلاف الجوي في حوالي الساعة 9 مساء.

وكتبت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سياتل على "تويتر": "كانت الأجسام الساطعة التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في السماء عبارة عن حطام من المرحلة الثانية لصاروخ فالكون 9 الذي لم يكن لديها وقود كاف لدخول الغلاف الجوي".

Just saw an amazing meteor over Seattle. Anybody else see it? pic.twitter.com/F6bZXqcaQW — Cameron Stokes (@clstokes) March 26, 2021

وانقسم الجزء الصاروخي المتحلل إلى عدة قطع وسقط في سماء الليل، ما أدى إلى تقارير عن تحطم طائرات أو ضربات نيزك.

وكان المشهد مرئيا في أقصى الشمال حتى سياتل وأقصى الغرب مثل شاطئ كانون في أوريغون، وفقا لما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي.

Ummm... just caught this flying over my home in SW Portland. pic.twitter.com/CvQJwvWsyj — Vince LaVecchia (@vincelavecchia) March 26, 2021

@WashCoScanner check this out over Tigard at 9 pm 👀 pic.twitter.com/jHObhfOXQU — | JJ | (@jennlovesloth) March 26, 2021

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "هذه هي المعلومات غير الرسمية التي لدينا حتى الآن .. لا توجد تأثيرات متوقعة على الأرض في منطقتنا حتى هذا الوقت".

المصدر: نيويورك بوست