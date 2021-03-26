روسيا تشغّل قمر اتصالات متطوّرا آخر في الفضاء

أعلنت مؤسسة "الاتصالات الفضائية" الحكومية الروسية أن قمرا صناعيا آخر انضم إلى مجموعة أقمارها العاملة في مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "في الـ 25 من مارس الجاري بدأ قمر Express-103 العمل ضمن مجموعة أقمار الاتصالات التابعة لنا في الفضاء، وذلك بعد مدة من اختباره في مدارات الأرض".

وأضاف البيان "هذا القمر مصمم لتوفير الاتصالات وأغراض البث الإذاعي والتلفزيوني الرقمي، وتوفير شبكات الإنترنت عالية السرعة لنقل البيانات، فضلا عن أنه قادر على تأمين الاتصالات للطائرات والسفن داخل روسيا وخارجها".

ومن جانبه قال المدير العام للشركة، يوري بروخوروف: "القمر الجديد من المفترض أن يحل محل القمر Express-AM33 في الموقع المداري 96.5 درجة شرقا، ليوفر خدمات الاتصالات للمناطق الشرقية لروسيا ومناطق جنوب شرق آسيا، ومع تشغيل هذا القمر نكون قد أمنا خدمات الاتصالات بنسبة 100% للطريق البحري الشمالي".

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وكانت روسيا قد أطلقت هذا القمر مع قمر اتصالات آخر بواسطة صاروخ Proton-M من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 31 يوليو العام الفائت، ليصل القمران إلى مدار يرتفع نحو 54 ألف كلم عن الأرض، وبعدها انتقل Express-103 إلى مدار ثابت يرتفع 35 ألف كلم عن الأرض بواسطة محركات نفاثة كان قد جهز بها.

المصدر: فيستي