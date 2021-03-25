أوروبا تخطط لإطلاق أقمار صناعية باستخدام صواريخ Ariane 6 الجديدة

أعلنت شركة Arianespace أنها وقعت عقودا لإطلاق قمرين صناعيين أوروبيين باستخدام الجيل الجديد من صواريخ Ariane 6.

وقال بيان صادر عن الشركة "وقعت Arianespace عقودا جديدة لإطلاق قمرين صناعيين تابعين للمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية، وسيتم إيصالهما إلى مداريهما باستخدام صواريخ Ariane 6 الأوروبية الجديدة".

وأضاف البيان "سيتم إطلاق القمرين MTG-S1 و MTG-I2 في النصف الأول من عام 2024 والنصف الثاني من عام2025، القمران ينتميان إلى الجيل الثالث من أقمار Meteosat التي تستخدم للأرصاد الجوية".

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان إسرائيل: "إن عمليات الإطلاق المستقبلية ستفتح آفاقا جديدة لشركته التي تمكنت منذ عام 1981 من إطلاق 13 قمرا صناعيا لصالح المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية، وتخطط أن تطلق لها 5 أقمار أخرى".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Arianespace من المفترض أن تطلق العام القادم أيضا قمر MTG-I1 الأوروبي باستخدام صاروخ من نوع Ariane 5، كما ستطلق قمرين آخرين مخصصين لمراقبة المناطق القطبية.

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أما صواريخ Ariane 6 التي ستعتمد في عمليات الإطلاق المستقبلية فهي صواريخ فضاء أوروبية من الجيل الجديد، وستطلق منها نسختان: نسخة Ariane 62 الخفيفة القادرة على نقل حمولات تصل إلى 5 أطنان إلى الفضاء، ونسخة Ariane 64 التي ستكون قادرة على نقل 10،5 طن من الحمولات إلى المدارات الفضائية.

المصدر: فيستي