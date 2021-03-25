القمر الصناعي التونسي يرسل أول الإشارات الراديوية نحو الأرض

أعلنت شركة الاتصالات التونسية "تالنات" الأربعاء، أن القمر الصناعي "تحدي واحد" أرسل إشارات راديوية نحو الأرض، معلنة بذلك نجاح مرحلة ما بعد الإطلاق التي تعتبر أكثر العمليات تعقيدا.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن مهندسيها ينفذون حاليا خطط التحقق التي تم وضها لبدء مرحلة التشغيل، مضيفة أن مرحلة ما بعد الإطلاق تتقدم كما هو مخطط لها سابقا.

وكان القمر الصناعي "تحدي واحد" (تشالنج وان) المصنع بالكامل في تونس والمخصص لشبكة الإنترنت الخاصة بالأجهزة المتصلة، أو ما يصطلح على تسميته "إنترنت الأشياء"، انطلق إلى الفضاء الاثنين من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن صاروخ "سويوز" الروسي.

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ووصل "تشالنج وان" الذي صنعته "تالنات" إلى مداره في اليوم ذاته على متن صاروخ "سويوز".

ويرمي القمر الصناعي التجريبي إلى جمع بيانات من أجهزة استشعار بينها أدوات قياس حرارة أو لواقط للتلوث متصلة بالإنترنت أو شرائح لتحديد التموضع أو مستشعرات للرطوبة، لقراءتها في الوقت الحقيقي حتى في مناطق لا تغطيها الشبكة على الأرض.

وتبلغ قدرة الإرسال الخاصة بـ"تشالنج وان" 250 كيلوبايت في الثانية على نطاق 550 كيلومترا، وسيحاول تلبية الحاجة المتزايدة للوصل بين الأشياء عبر الأقمار الصناعية، إذ لا تغطي شبكة الإنترنت الأرضية أكثر من 20% من مساحة الأرض.

المصدر: "موزاييك أف أم"