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ناسا توضّح سبب إنذار الحريق الكاذب في المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

ناسا توضّح سبب إنذار الحريق الكاذب في المحطة الفضائية الدولية
NASA/Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلنت ناسا أن الإنذار الكاذب عن نشوب حريق في المحطة الفضائية الدولية كان ناتجا عن اصطدام جسيم مشحون بإلكترونيات مركبة Crew Dragon المأهولة.

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ويذكر أن طاقم المحطة الدولية أبلغ يوم الأربعاء 24 مارس الجاري عن إنطلاق صفارات الإنذار عن نشوب حريق وانخفاض ضغط الهواء في المحطة. ولكن بعد فحص جميع الأجهزة ووحدات المحطة تأكدوا من عدم وجود أي تسرب للهواء وعدم نشوب حريق. ولاحقا أبلغ الخبراء طاقم المحطة، أن سبب انطلاق الإنذار الكاذب، ناتج عن خطأ في تشغيل برامج المركبة Crew Dragon .

وقال أحد الخبراء في مركز هيوستن لادارة الرحلات الفضائية، لرائد الفضاء فيكتور غلوفر، "نحن ندرك ما حدث في وقت سابق من اليوم. لقد كان اصطدام جسيم مشحون في الوحدة الإلكترونبة للمركبة Crew Dragon".

وأضاف، تسبب هذا في انطلاق إنذار كاذب من المركبة، تفاعلت معه منظومة الإنذار في المحطة الفضائية الدولية، مشيرا إلى أن الوحدة الإلكترونية للمركبة تعمل بصورة طبيعية حاليا.

ويذكر أن المركبة Crew Dragon التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في نوفمبر 2020 ومن المنتظر أن تنفصل عنها وتعود إلى الأرض في نهاية شهر أبريل- بداية مايو.

المصدر: نوفوستي

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