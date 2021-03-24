قائد طاقم مركبة "سويوز" المأهولة: الرائدان الروسيان سيخرجان 10 مرات إلى الفضاء المكشوف

أعلن أوليغ نوفيتسكي، قائد طاقم مركبة "سويوز إم إس–18" الفضائية الروسية المأهولة التي ستطلق إلى المحطة الفضائية يوم 9 أبريل أن الرائدين الروسيين سيخرجان إلى الفضاء المكشوف 10 مرات.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقد في نظام أونلاين بوكالة "تاس" الروسية.

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وقال:" لدينا برنامج واسع للعمل خارج المحطة الفضائية يقضي بالخروج إلى الفضاء المكشوف 10 مرات سأشارك في 3 عمليات منها".

أما الرائد الروسي الثاني من أفراد طاقم "سويوز إم إس – 18"، بيوتر دوبوف، فقال إنه سيخرج من المحطة الفضائية 7 مرات.

وأضاف أن رائدي الفضاء الروسيين سيرتديان أثناء خروجهما من المحطة البزة الفضائية الروسية الصنع. وأعاد إلى الأذهان أنه كان يخطط سابقا لأن يرتديا بزة فضائية أمريكية الصنع بشرط ارتداء رواد الفضاء الأمريكيين بزات فضائية روسية الصنع أثناء خروجهم إلى الفضاء المكشوف.

كما قال بيوتر دوبوف، إن رائدي الفضاء الروسييْن لن يحملا إلى المحطة الفضائية أجهزة إضافية للبحث عن ثقوب في جسم المحطة الفضائية الدولية وأوضح أن كل الأجهزة اللازمة لتنفيذ تلك المهمة متوفرة في القطاع الروسي للمحطة الفضائية.

يذكر أن مدير برنامج الرحلات الفضائية الروسية المأهولة، فلاديمير سولوفيوف، كان قد أعلن في وقت سابق في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية أن مختبر "ناؤوكا" متعدد المهام سينطلق الصيف المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية، ما سيتطلب خروج رائدي الفضاء الروسيين من المحطة أكثر من مرة.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 18" الفضائية الروسية المأهولة ستنطلق يوم 9 أبريل المقبل من مطار "يايكونور" الفضائي إلى المحطة الفضائية الدولية حاملة على متنها الرائدين الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف، والرائد الأمريكي، مارك فاندي هاي.

المصدر: تاس