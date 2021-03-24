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دفعتان من أقمار OneWeb ستطلقان إلى الفضاء قريبا

الفضاء

دفعتان من أقمار OneWeb ستطلقان إلى الفضاء قريبا
Sputnik roscosmos
صورة تعبيرية
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن التحضيرات جارية لإطلاق دفعتين من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

ومن جهته قال المدير العام لشركة Glavkosmos الفضائية الروسية، دميتري لوسكوتوف: "من المخطط إطلاق دفعة من أقمار OneWeb نهاية ملرس الجاري، وإطلاق دفعة اخرى بعدها بأسابيع قليلة".

وأضاف "من المتوقع إطلاق عدد كبير من أقمار OneWeb العام الجاري، جدول مواعيد إطلاق هذه الأقمار باستخدام صواريخ سويوز الروسية سيعتمد بشكل كبير على العميل الأجنبي المسؤول عن عمليات الإطلاق".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن دفعة من أقمار OneWeb من المفترض أن تطلق في 25 مارس الجاري من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، في تمام الساعة 5:47 بتوقيت موسكو، وسيستخدم لإيصال هذه الأقمار إلى مدارات الأرض صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b.

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" روسي أطلق من قاعدة كورو الفضائية، وفي7 فبراير 2020 أطلق 34 قمرا آخر من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وبعدها أطلقت مجموعة من الأقمار في مارس العام نفسه، وفي ديسمبر 2020 أجريت أول عملية إطلاق لهذه الأقمار من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية.

المصدر: فيستي

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