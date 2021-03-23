انتهاء اختبارات أفراد البعثة الروسية القادمة إلى المحطة الفضائية

أعلن مركز "غاغارين" الفضائي الروسي أن أفراد الطاقمين الأساسي والاحتياطي للبعثة الروسية القادمة إلى المحطة الفضائية الدولية أنهوا مؤخرا التدريبات الاختبارية المطلوبة.

وجاء في بيان صادر عن المركز مؤخرا حول الموضوع "أنهى أفراد الطاقم الأساسي للبعثة رقم 65 التدريبات الأختبارية المطلوبة في قسم التدريب الأرضي الذي يحاكي القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، خلال التدريبات تمرّن الرواد على التعامل مع الحالات الطارئة كاستبدال الأجهزة في منظومات الصرف الصحي للمحطة، والتعامل مع حالات فشل صمام الهيدروجين الفراغي في منظومة "إلكترون"، أو انقطاع الاتصالات بين القسم الروسي والأمريكي للمحطة، أو التعامل مع حالات الحريق في القسم MIM-2.

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وأضاف البيان "أما أفراد الطاقم الاحتياطي للبعثة المذكورة فقد تمرنوا على جهاز محاكاة مركبة سويوز الفضائية الروسية، وخلال التدريبات كان عليهم التعامل مع حالات الإنذار الكاذبة في أنظمة دعم الحياة على المركبة أثناء مرحلة الإطلاق، أو التعامل مع حالات فقدان التوجيه أثناء مرحلة التحام المركبة بالمحطة".

ومن المفترض أن تطلق روسيا مركبة "سويوز إم إس-18"في بعثة مأهولة إلى المحطة الفضائية في 9 أبريل المقبل، ويتكون الطاقم الأساسي الروسي للبعثة من الرائدين، اوليغ نوفيتسكي و بيوتور دوبروف، أما الطاقم لاحتياطي فيضم الرائدين، أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيميوف.

المصدر: فيستي