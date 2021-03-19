ناسا و"سبيس إكس" توقعان اتفاقية للحيلولة دون اصطدام الأجهزة الفضائية في مدار الأرض

وقعت ناسا مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة اتفاقية توسيع التعاون في مجال الحيلولة دون اصطدام الأجهزة الفضائية في مدار الأرض.

وجاء في بيان نشرته ناسا على موقعها أن الاتفاقية تقضي بضمان مستوى أعلى من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات وتحدد مسؤوليات أمن الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة.

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وأوضح البيان أن الغاية الرئيسية من الاتفاقية هي الحيلولة دون الاقتراب والاصطدام بين الأجهزة الفضائية التابعة لـ ناسا من جهة والأقمار الصناعية التابعة لشبكة "ستارلينك" التي تطلقها شركة "سبيس إكس" من جهة أخرى.

يذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" مخصصة لدخول الإنترنت واسع النطاق بفضل نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم بوزن حتى 500 كلغ في مدار الأرض.

وتعتزم "سبيس إكس" أن تطلق خلال فترة قصيرة من الزمن إلى مدار الأرض 11 ألف قمر صناعي. وسيكلف إطلاقها وصيانتها شركة "سبيس إكس" 10 مليارات دولار.

يذكر أن أول دفعة من أقمار "ستارلينك" أطلقت تضم 60 قمرا في مايو عام 2019.

أما الدفعة الأخيرة من أقمار "ستارلينك" فأطلقت في 11 مارس الجاري.

المصدر: تاس