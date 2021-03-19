"إينيرغوماش" تبتكر طريقة لزيادة قدرة محركات الصواريخ

حصلت شركة "إينيرغوماش" العلمية الإنتاجية، التي تصّنع محركات الصواريخ المستخدمة في "أنغارا" الروسية، و Atlas-5 و Antares الأمريكية، على براءة اختراع لجهاز يزيد قدرة المحركات.

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ووفقا للموقع الإلكتروني للهيئة الفدرالية للملكية الفكرية، " يسمح هذا الاختراع بزيادة قوة دفع وحدة المحركات الرئيسية لصواريخ النقل، وكذلك الدفع النوعي لوحدة محركات المرحلة الأولى والثانية، متعددة الحجرات، لصواريخ النقل، التي تعمل بالوقود السائل".

والمقصود هنا، تحسين فعالية عمل القاذف، الذي يستخدم على نطاق واسع في المضخات وضاغطات الهواء والمراوح، والذي يستخدم أيضا في قطاع الطيران وتكنولوجيا الصواريخ والفضاء (استخدم في الصاروخ القمري السوفيتي Н-1)، حيث بفضل هذه التكنولوجيا بالإضافة إلى غازات العادم المتولدة في حجرة الاحتراق بمحرك الصاروخ، التي تطلق عبر المنفث، يضاف تيار الهواء، ما يزيد في الدفع النفاث.

ويقترح المبتكرون، استخدام حجرة إضافية خاصة تجري فيها عملية خلط غازات العادم مع الهواء الجوي.

ووفقا للمبتكرين، هذا الابتكار، لا يصلح لزيادة قوة دفع محركات صواريخ النقل الموجودة حاليا. كما لا يصلح لمحركات صواريخ الفئة المتوسطة والثقيلة، بسبب الوزن الكبير لحجرة الخلط الخاصة.

المصدر: نوفوستي