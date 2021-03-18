روسيا تختبر مركبة "سويوز" الفضائية الجديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "إينيرغيا" الروسية عن نجاح الاختبارات التي أجريت على مركبة "سويوز إم إس-18" التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "التحضيرات لإطلاق مركبة سويوز إم إس-18 تجري على قدم وساق في قاعدة بايكونور الفضائية، لقد أكمل المختصون التابعون لمؤسستي إينيرغيا ويوجني الاختبارات اللازمة التي خضعت لها المركبة في حجرة الضغط التابعة للموقع 254 في القاعدة".

At the Baikonur Cosmodrome, the preflight processing of #SoyuzMS18 crewed spacecraft is in good progress.



Specialists completed leak tests of the spacecraft in the vacuum chamber of the integration and test facility at Site No. 254.



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وأشار البيان إلى أن الاختبارات التي أجريت في حجرات ضغط خاصة باستخدام أوساط الهيليوم والهواء هدفها التحقق من قدرات عزل جدران المركبة ومقصوراتها في الأوساط غير الأرضية.

На Байконуре продолжается предполетная подготовка пилотируемого корабля #СоюзМС18



Сегодня завершены его испытания на герметичность в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.



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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تنوي إطلاق المركبة المذكورة نحو المحطة الفضائية الدولية باستخدام صاروخ روسي الصنع في التاسع من أبريل القادم.

وستحمل المركبة إلى المحطة رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، والرائد التابع لوكالة ناسا، مارك فاندي هاي.

المصدر: فيستي