روغوزين: تركيا تمتلك كل المقومات لتنفيذ برنامجها الفضائي

قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، إن تركيا تمتلك كل المقومات السياسية والاقتصادية اللازمة، لتنفيذ برنامجها الفضائي بشكل متميز.

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وأضاف روغوزين في حديث مع "الأناضول"، اليوم الأربعاء، إن "لدى وروسيا وتركيا تاريخا طويلا من الاتصالات الثنائية في مجال برامج الفضاء السلمية".

وأوضح أن "خبراء روسيا وتركيا يعكفون على صياغة نواة إطار قانوني فعال، يسهل عملية التعاون الفضائي المستقبلي بين البلدين".

وأشاد روغوزين ببرنامج الفضاء التركي، مؤكدا أن "أنقرة تمتلك الإرادة السياسية القوية والإدارة المختصة والخبرة، لتحقيق برامج فضاء ناجح".

وفي تعليقه على تصريحات السلطات التركية حول إمكانية استخدام صواريخ "سويوز" روسية الصنع للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، أكد روغوزين أن بلاده "جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات بخصوص صواريخ "سويوز"، التي تعد واحدة من أكثر مركبات الإطلاق موثوقية، ليس فقط في روسيا، ولكن في جميع أنحاء العالم".

وفي 9 فبراير الماضي، استعرض الرئيس التركي 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

المصدر: الأناضول