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رفع السرية عن وثاق سوفيتية حول رحلة الكلبين "فيتيروك" و"أوغالوك" الفضائية

الفضاء

رفع السرية عن وثاق سوفيتية حول رحلة الكلبين
Sputnik
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أسهم الكلبان "فيتيروك" و"أوغالوك" قبل 55 عاما في مساعدة البشر على اكتشاف الفضاء والتمهيد لإرسال البشر.

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وقد اكتملت قبل 55 عاما رحلة المركبة الفضائية السوفيتية "كوسموس – 100" إلى مدار حول الارض وعلى متنها الكلبان "فيتيروك" و"أوغالوك".

وبمناسبة هذا الحدث التاريخي، نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" مواد أرشيفية رفعت السرية عنها.

ومن ضمن الوثائق المفرج عنها، صور ومقاطع فيديو ورسائل ومحاضر اجتماعات ومهمة الرحلة وبرنامج البحث الطبي وبيانات أخرى.

وكان الهدف من تلك الرحلة الفضائية، التعرف على كيفية تأثر الكائن الحي في منطقة الحزام الإشعاعي للأرض، علاوة على إجراء اختبارات لأنظمة دعم الحياة للبعثات المستقبلية المأهولة.

المصدر: iz.ru

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