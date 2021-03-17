اكتشاف المكان المحتمل لتسرّب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

أعلن طاقم المحطة الفضائية الدولية عن اكتشاف مكان في وحدة "زفيزدا" الروسية يحتمل أن الهواء يتسرب منه.

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ويذكر أن مركز إدارة الرحلات الفضائية، كان قد طلب من رائد الفضاء الروسي سيرغي ريجيكوف، استخدام قطع أوراق الشاي للتأكد من تسرب الهواء من عدمه في ثلاثة أماكن في وحدة "زفيزدا" الروسية.

ووفقا للحديث بين رائد الفضاء ريجيكوف والخبير في مركز إدارة الرحلات الفضائية، اكتشف رواد الفضاء تراكم قطع أوراق الشاي في مكان واحد فقط من الأماكن الثلاثة، التي طلب خبراء المركز الانتباه لها.

وبناء على ذلك طلب الخبير من رواد الفضاء إجراء فحص دقيق لهذا المكان باستخدام المجهر.

المصدر: نوفوستي