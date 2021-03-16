إسبانيا تتأخر بتسليم بعض المعدات اللازمة لمشروع مرصد SPEKTR-UV الفضائي

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الجانب الإسباني المشارك في مشروع مرصد SPEKTR-UV تأخر في تسليم بعض المعدات المطلوبة للمشروع.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال نائب مدير القسم العلمي في معهد علوم الفلك الروسي، ميخائيل ساتشكوف: "تسليم المعدات التي تطورها إسبانيا لمشروع SPEKTR-UV سيتأخر حتى نهاية 2021 بسبب الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا".

وأضاف "بما أن المطورين الإسبان كانوا قد بدأوا بتطوير المعدات اللازمة قبل الوقت الذي وضع في جداول المشروع الكلية فإن تأخرهم بتسليم المعدات قد لا يؤثر على خطط سير المشروع".

وكان ساتشكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن إسبانيا من المفترض أن تسلم روسيا معدات خاصة بالمرصد المذكور تضم كاشفات إشعاع وحساسات ستركب كاميرات المرصد لتساعدها على التقاط صور عالية الدقة، ومن ضمنها حساسات لقياس معدلات الأشعة ما فوق البنفسجية التي تتراوح أطوال موجاتها ما بين 115 و180 نانومترا.

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وتعتبر إسبانيا أحد الشركاء الرئيسيين في مشروع SPEKTR-UV الذي تعمل روسيا على تطويره بالتعاون مع عدة دول وهيئات علمية ، لإنتاج مسبار فضائي متطور قادر على رصد الأشعة فوق البنفسجية والموجات الكهرومغناطيسية في الكون، والتي تعجز المراصد الأرضية عن دراستها.

وكانت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن إطلاق المسبار من المفترض أن يتم عام 2025.

المصدر: فيستي