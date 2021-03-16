الإعلان عن موعد إطلاق صاروخ "روكوت-إم" من دون معدات أوكرانية

أول إطلاق لصاروخ النقل الخفيف "روكوت-إم" من دون أجهزة ومعدات أوكرانية الصنع، سيكون في النصف الثاني من عام 2022.

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ويشير موقع شركة Eurockot Launch Services GmbH لخدمات إطلاق الصواريخ، إلى أن أول إطلاق لصواريخ النقل الخفيف "روكوت-إم" من دون معدات وأجهزة أوكرانية، سيكون في النصف الثاني من عام 2022 المقبل. وهذا الإطلاق سيكون تجاريا. لذلك فإن الشركة مستعدة لقبول طلبات الحجز.

ويذكر، أن شركة Eurockot التي تنفذ عمليات إطلاق تجارية، هي شركة مشتركة لمجموعة Ariane Group ومركز خرونيتشيف الروسي (منتج الصواريخ) مقرها بريمن في ألمانيا.

وكان أليكسي فاروتشكا، المدير العام لمركز خرونيتشيف، قد أعلن في وقت سابق أن عمليات إطلاق صواريخ "روكوت-إم" ستستأنف في النصف الثاني من عام 2022 .

وتجدر الإشارة، إلى أن صواريخ "روكوت-إم" هي صواريخ محولة من باليستية RS-18B "Stilet" (UR-100N UTTH) قتالية، إلى صواريخ نقل فضائية "روكوت-إم" أي أنها استمرار لمشروع صواريخ "روكوت" الذي أغلق عام 2014، بعد توقف أوكرانيا عن تزويد الشركة المنتجة للصواريخ بالأجهزة والمعدات التي تنتجها شركة خارترون في خاركيف.

المصدر: نوفوستي