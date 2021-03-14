رائد الفضاء كورساكوف سيكون أول المشاركين الروس في رحلة على CrewDragon

قال بافيل فلاسوف رئيس مركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء، إن رائد الفضاء سيرغي كورساكوف، هو أحد أوائل الروس الذين قد يتوجهون إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الأمريكية Crew Dragon.

وذكر فلاسوف، أنه كان من المقرر في البداية، أن يتوجه كورساكوف إلى المحطة الفضائية الدولية، على متن "سويوز م س-18" في أبريل المقبل.

وأضاف فلاسوف: "سيرغي هو من أوائل المرشحين الروس للطيران على متن Crew Dragon. لقد اجتاز رائد الفضاء هذا، كل التدابير الضرورية لتحضير المعدات والتجهيزات الفضائية".

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أنه تم شطب اسم رائد الفضاء سيرغي كورساكوف من الطاقم الرئيسي للمركبة الفضائية " سويوز إم إس -18"، وتم تعيين رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي ليحل محله. في الطاقم الاحتياطي، تم تعيين رائدة فضاء الأمريكية آن ماكلين بدلا من الروسي ديمتري بيتلين. ومن المقرر إطلاق مركبة "سويوز" في 9 أبريل.

المصدر: تاس