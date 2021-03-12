اليابان تستعرض أجزاء من كبسولة مسبار "هايابوسا-2" الفضائي

كشفت اليابان خلال معرض افتتح في مدينة ساغاميهارا قرب العاصمة طوكيو عن أجزاء من الكبسولة التابعة لمسبار "هايابوسا-2"، والتي عادت إلى الأرض بعينات من كويكب "ريوغو".

وخلال احتفالية رسمية بهذ المناسبة أجريت في المعرض قال عمدة ساغاميهارا، كينتارو موتومورا: "يسعدنا أننا نستعرض اليوم للناس ولأول مرة أجزاء وعناصر من هايابوسا-2، لدى خبراء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية اليوم الكثير من العمل لدراسة العينات التي جمعها هذا المسبار من كويكب ريوغو، عمل المسبار لم ينته بعد بل سيقوم بمهمات أخرى.. هذا شرف عظيم لنا أن تعرض مثل هذه الأشياء في مدينتنا".

Did you submit your name or message to Hayabusa2 before launch? If so, you have successfully made a virtual round-trip to asteroid Ryugu! Here we look at our re-entry capsule, including the heat shield and onboard memory chips. More: https://t.co/4AI5u6agEu — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) March 5, 2021

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المعرض الذي تستمر فعالياته ما بين 12 و16 مارس الجاري يضم أجزاء مختلفة من كبسولة المسبار المذكور، بما فيها أجزاء إلكترونية والدرع الواقي للكبسولة والمظلة التي استخدمت أثناء عملية هبوطها نحو الأرض بعد عودتها من مهمتها الأخيرة.

كانت اليابان قد أطلقت مسبار "هايابوسا-2" عام 2014 ليتجه أولا إلى كويكب "ريوغو"،وخلال فترة تحليقه بالقرب من الكويكب ما بين عامي 2018 و2019 نفذ المسبار عمليتي هبوط ناجحتين على سطح الكويكب، وفي إحداهما نجح بجمع عينات من الطبقات العميقة لسطح الكويكب، ووضعت هذه العينات في كبسولة خاصة، وبعدها ابتعد المسبار عن الكويكب باتجاه الأرض لينفذ مناورة خاصة انفصلت فيها الكبسولة عنه لتهبط نحو الأرض وتحط في منطقة جنوب أستراليا في الخامس من ديسمبر الفائت.

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وبعد تنفيذه لهذه المناورة انطلق المسبار في مهمة استكشافية جديدة نحو كويكب 1998 KY26 الصغير، والذي من المفترض أن يهبط على سطحه عام 2031 ليجمع عينات من تربته أيضا.

المصدر: فيستي