البنتاغون يوقع عقودا مع شركات أمريكية لتنفيذ عمليات إطلاق فضائية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون وقع عقودا مع شركات محلية خاصة لتنفيذ عمليات إطلاق فضائية لحسابه.

وتبعا للخدمة فإن البنتاغون وقع عقدا بقيمة 159.7 مليون دولار مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية لتنفيذ عمليتي إطلاق فضائي وإيصال حمولات إلى مدارات الأرض عام 2023.

كما أشارت الخدمة إلى أن شركة United Launch Alliance الأمريكية قد وقعت هي الأخرى عقدا بقيمة 224.2 مليون دولار لإطلاق حمولات لصالح وزارة الدفاع في البلاد.

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وكان البنتاغون في أغسطس الفائت قد أعلن عن اختيار الشركتين المذكورتين لتنفيذ عمليات إطلاق فضائي لصالحه ستجرى ما بين عامي 2022 و2027، وأشار إلى أن العقود مع الشركتين في هذا الخصوص ستكون لها تكلفة ثابتة وسيجري تمويلها كل سنة، حيث يفترض أن تتولى "ULA" نحو 60% من عمليات الإطلاق وتنفذ نحو 30 إلى 35 عملية، بينما تتولى "سبيس إكس" الـ 40% الباقية تقريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "ULA" كانت قد تلقت من البنتاغون 337 مليون دولار لتنفيذ عمليتي إطلاق فضائي عام 2022، بينما حصلت "سبيس إكس" على 316 مليون دولار لتنفيذ عملية إطلاق في العام نفسه.

المصدر: فيستي