تزويد مركبة "أوريول" الفضائية الروسية بنظام ملاحة فريد من نوعه

أعلنت شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية أنها ستتسلم العام المقبل نموذجا فضائيا جاهزا لنظام الملاحة الذي ستزود به مركبة "أوريول" ( فيديراتسيا سابقا) الفضائية الروسية الواعدة.

وقال رئيس قسم البحوث البصرية الفيزيائية التابع لمعهد الدراسات الفضائية في أكاديمية العلوم الروسية، رومان بيسونوف:" قد أوكل إلينا أن نزود عام 2022 مركبة "أوريول" بنموذج فضائي جاهز من نظام الملاحة سينصب في مركبة "أوريول" التي ستقوم عام 2023 بأول رحلة فضائية اختبارية لها.

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وأوضح قائلا" أن نظام الملاحة يتألف من 4 حجرات وجهاز للبرمجة ومنها حجرتان تعتمد على النجوم عند التوجه في الفضاء وحجرتان أخريان سيتم توجيهما نحو الأرض أو القمر وفقا لموقع المركبة، الأمر الذي يسمح لنا لأول مرة بقياس 3 زوايا و3 إحداثيات للمركبة في الفضاء باستخدام طرق بصرية".

وقال إن النموذج الفضائي لنظام الملاحة قد خضع لاختبارات مختبرية ستعقبها اختبارات جوية.

يذكر أن مركبة "أوريول"الفضائية الروسية الواعدة يتم تصنيعها في إطار البرنامج القمري الروسي. ويتوقع أن تطلق المركبة غير المأهولة لأول مرة في 15 ديسمبر عام 2023 من مطار "فوستوتشني" الفضائي وستقوم المركبة عام 2024 برحلة فضائية غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية وستلتحم بها. أما عام 2028 فسيشهد إطلاق أول مركبة مأهولة من طراز "أوريول" إلى القمر.

المصدر: تاس