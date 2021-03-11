"روس كوسموس": مركبة "سويوز" المأهولة تعود إلى الأرض في 17 أبريل المقبل

يجب أن يعود إلى الأرض الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود – سفيرتشكوف والأمريكية، كاتلين روبز، يوم 17 أبريل المقبل على متن مركبة " سويوز إم إس -17" المأهولة الروسية.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ ناسا.

وحسب المعلومات الواردة من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فإن مركبة "سويوز إم إس -17" المأهولة ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية الساعة 04.34 يوم 17 أبريل بتوقيت موسكو لتهبط على الأرض الساعة 07.57 في اليوم نفسه بالقرب من مدينة جزكازغان الكازاخستانية.

إقرأ المزيد

فيما أعلن مدير برنامج الرحلات المأهولة في "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف، أن رحلة رائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي هاي، الذي سيصل المحطة الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس – 18" يوم 9 أبريل المقبل لن تعقبها رحلات أخرى لرواد الفضاء الأمريكيين، مع العلم أن "روس كوسموس" رفضت توقيع اتفاقية تبادل رواد الفضاء مع ناسا والتي تقضي بقيام رواد الفضاء الروس برحلات فضائية على متن مركبات CrewDragon الفضائية الأمريكية عام 2023.

يذكر أن رائد الفضاء الروسي، سيرغي كورساكوف، تم إخراجه من الطاقم الفضائي للمركبة "سويوز إم إس – 18" بطلب من الجانب الأمريكي ليحل محله رائد ناسا، مارك فاندي هاي.

المصدر: تاس