روسيا والصين توقّعان اتفاقية إنشاء قاعدة قمرية

وقّع مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، ورئيس الإدارة الفضائية الصينية، جان كاستسانغ، مذكرة تفاهم للتعاون في إنشاء قاعدة قمرية دولية، نيابة عن حكومتيهما.

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وجاء في بيان أصدرته "روس كوسموس" والإدارة الفضائية الصينية أن الجانبين الروسي والصيني سيسهمان في التعاون الرامي إلى إنشاء قاعدة قمرية دولية مفتوحة للمساهمة فيها من قبل كل البلدان والجهات المعنية وذلك في سبيل تعزيز التعاون في مجال العلم واستخدام الفضاء لأغراض سلمية في مصلحة البشرية بأسرها.

يذكر أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم أقيمت في نظام مؤتمر الفيديو بعنوان " روسيا والصين تستخدمان الخبرات المشتركة والتكنولوجيات العلمية من أجل وضع خريطة الطريق اللازمة لإنشاء القاعدة العلمية القمرية الدولية".

وجاء في البيان المشترك أن تعاون البلدين في هذا المجال يقضي بدراسة سطح القمر وتحقيق مشاريع مشتركة في مدار القمر على حد سواء.

جدير بالذكر أن مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين وجه دعوة إلى نظيره، جان كاستسانغ، ليحضر إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي في أكتوبر المقبل حيث سينطلق مسبار "لونا – 25" القمري الروسي.

المصدر: تاس