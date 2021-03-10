ناسا تكشف سبب إرسال رائد فضاء على متن مركبة "سويوز" الروسية

أعلنت ناسا، أن تخصيص مقعد لرائد فضاء أمريكي على متن "مركبة "سويوز" الروسية تم بموجب اتفاق مع شركة Axiom Space، مقابل تخصيص مقعد لرائد فضاء روسي عام 2023 على متن مركبة أمريكية.

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ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت أن رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي، سينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 9 أبريل 2021 على متن مركبة "سويوز إم إس -18" بدلا من الروسي سيرغي كورساكوف.

وتشير ناسا، إلى أنه "لضمان تواجد دائم للولايات المتحدة في المحطة الفضائية الدولية، وقعت اتفاقا مع شركة Axiom Space لحجز مقعد لرائد فضاء أمريكي على مركبة "سويوز إم إس-18" مقابل توفير مقعد لرائد فضاء روسي على متن مركبة فضاء أمريكية في عام 2023". وتضيف ناسا، الاتفاق يشمل أيضا إعداد وتدريب رائد الفضاء لهذه الرحلات.

وتضمن هذه الرحلة وجود رائد فضاء أمريكي على متن المحطة الفضائية الدولية على الأقل حتى خريف عام 2021 ، في حال تأخر إطلاق مركبات فضائية أمريكية مأهولة Crew Dragon أو Starliner، إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي