مدير عام "روس كوسموس" يتحدث عن خطط روسيا الفضائية

تعتزم روسيا أن تطلق العام الجاري 10 صواريخ تحمل أقمار الاتصالات التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية ومختبر "ناؤوكا" متعدد المهام التابع للمحطة الفضائية الدولية.

كما تستأنف البرنامج القمري الروسي وتحقق عددا من المشاريع الأخرى. أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

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وأوضح أن عام 2021 سيشهد التحام مختبر "ناؤوكا" متعدد المهام والوحدة الفضائية المحورية بالمحطة الفضائية الدولية وإطلاق مسبار "لونا – 25" الذي سيدشن البرنامج القمري الروسي وإطلاق صاروخي "أنغارا" الفضائيين الحديثين والرحلة الفضائية للسياح على متن مركبة "سويوز" المأهولة وإطلاق 360 قمرا صناعيا من طراز "وان ويب" وتحقيق عدد من البرامج الفدرالية والخاصة.

وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن عام 2022 سيشهد إطلاق بعثة "أكزومارس" الروسية الأوروبية إلى المريخ وإتمام إنشاء مركز فضائي في موسكو سيعمل فيه 20 ألف مهندس.

أما عام 2023 فسيشهد البدء في اختبار صاروخ "أنغارا" بمطار "فوستوتشني" الفضائي شرق روسيا و الاختبار الفضائي لمركبة "أوريول" الفضائية الواعدة و"صاروخ "سويوز – 5" الحديث والبدء في إنتاج صواريخ "أنغارا" على دفعات في مدينة أومسك بسيبيريا.

وستطلق، حسب روغوزين، مركبة "أوريول" المأهولة عام 2024 إلى المحطة الفضائية، كما سيطلق مسبار "لونا – 26" القمري وستلتحم وحدة الطاقة الجديدة بالمحطة الفضائية.

وستستمر عام 2025 دراسة القمر بواسطة مسبار "لونا- 27" الثقيل وسيطلق صاروخ "آمور" مع عودة مرحلته الأولى إلى الأرض. أما عام 2028 فسيشهد أول رحلة قمرية روسية مأهولة.

المصدر: تاس