روفر صيني سيهبط على سطح المريخ في مايو المقبل

سيهبط الروفر التابع للبعثة الصينية إلى المريخ " Tianwen" على سطح الكوكب الأحمر في مايو أو يونيو المقبل.

صرح بذلك رئيس لجنة العلم والتقنيات في الإدارة الفضائية والجوية الصينية، باو واي مينغ.

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وقال المسؤول الفضائي الصيني في اجتماع المجلس السياسي الشعبي الاستشاري لجمهورية الصين الشعبية إن روفر "Tianwen 1 " سيهبط على سطح المريخ في مايو أو يونيو وأضاف أن الصين تبدأ العام الجاري في بناء المحطة الفضائية المدارية الصينية.

وحسب، باو واي مينغ، فإن المسبار الصيني الذي يدور حاليا في مدار المريخ يعمل بشكل طبيعي وقد أظهرت كل أجهزته فعالية فائقة. وإنه يقوم حاليا بدراسة تفصيلية لتضاريس المريخ في منطقة وادي "يوطوبيا" وظروف الطقس للحيلولة دون مواجهة الروفر عاصفة رملية أثناء الهبوط.

يذكر أن مسبار "تيان وين" الصيني أطلق إلى المريخ في 23 يوليو عام 2020 ووصل مدار المريخ في 10 فبراير الماضي.

ويتوقع أن يهبط الروفر الذي نقله المسبار إلى المدار على سطح المريخ في جنوب وادي "يوطوبيا" حيث يمكن أن تخرج المياه الجوفية إلى سطح الكوكب. وسيقوم الروفر بدراسة تربة المريخ ومناخه وغلافه الأيوني.

المصدر: تاس