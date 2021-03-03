"روس كوسموس" تقرّ جدولا زمنيا لإنتاج صاروخ "سويوز - 5" الفضائي

أقرّ اجتماع المصممين الذي عقد نهاية فبراير الماضي في مركز بروغريس" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية جدولا زمنيا لإنتاج صاروخ "سويوز – 5" الثقيل.

مع العلم أن إطلاقه الاختباري سيجري بعد عامين. كما أقر الاجتماع مهام تتولى تنفيذها فروع "روس كوسموس" المشاركة في عملية إنتاج الصاروخ الجديد.

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أعلن ذلك مصدر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية.

وحسب المصممين فإن "سويوز – 5" (إرتيش) سيكون صاروخا ثقيلا ثنائي المراحل بمقدوره نقل 17 طنا من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض.

ولجأ المهندسون الروس عند تصميمهم لمحرك "إر دي – 171 إم في"، بصفته أقوى محرك عامل بالوقود السائل في العالم، إلى رقمة عملية التخطيط والإنتاج.

يذكر أن عملية تصنيع صاروخ "سويوز – 5"(إرتيش) بدأت في مايو عام 2019. وحسب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية ، دميتري روغوزين، فإن الصيف الجاري سيشهد عملية تحديث منصة في مطار "بايكونور" الفضائي لإطلاق صاروخ "سويوز – 5".

وأعاد، روغوزين، إلى الأذهان أن الاختبارات الفضائية للصاروخ الجديد ستبدأ بحلول عام 2023.

جدير بالذكر أن مطار "بايكونور" الفضائي سيشهد أعوام 2023 – 2025 ما لا يقل عن إطلاق 3 صواريخ اختبارية من طراز "سويوز – 5" الروسي الجديد. وفي حال نجاح إطلاقها سيطلق كل عام صاروخان على الأقل من هذا النوع.

وقد تسلمت جمهورية كازاخستان عام 2018 منصة كان ينطلق منها صاروخ "زينيت" أوكراني الصنع . وبموجب اتفاقية وقعت بين كازاخستان وروسيا فإن جمهورية كازاخستان أخذت على عاتقها تحديث منصة سينطلق منها مستقبلا صاروخ "سويوز – 5".

المصدر: تاس