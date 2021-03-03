خبير يتحدث عن عواقب حفر ثقوب في المحطة الفضائية الدولية

أعلن إيفان مويسييف، رئيس معهد سياسة الفضاء، أن حفر نهايات الشق الذي يتسرب منه الهواء في وحدة "زفيزدا" الروسية، لا يشكل أي خطورة، مع أنه يسبب مؤقتا زيادة في تسرب الهواء.

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ويقول الخبير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "من وجهة نظر فنية، استخدام مثقاب قطره 0.5 ملم، في حفر نهايات الشق، سيؤدي مؤقتا إلى زيادة تسرب الهواء بمقدار ثلاثة أضعاف. فإذا كان تسرب الهواء أقل بمئات المرات من المقدار الخطر، فلن يخلق حفر هذه الثقوب أي خطورة. لأن كل ما يتطلب عمله هو الإسراع بالعملية وإنجازها خلال ساعة".

ويضيف، ليس هناك ما يستدعي غلق البوابات بين القطاعين الروسي والأمريكي، ولا حاجة لمركبات مأهولة لإجلاء الطاقم في حالة الطوارئ. وليس ضروريا ارتداء الرواد بدلاتهم الفضائية خلال تنفيذهم لهذا العمل. "لأن هذه الثقوب صغيرة جدا مقارنة بالثقب الذي اكتشف في مركبة "سويوز إم إس -9" عام 2018".

المصدر: نوفوستي