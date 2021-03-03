رواد الفضاء يبدأون بسد الشق الثاني في المحطة الفضائية الدولية

بدأ طاقم محطة الفضاء الدولية بسد الشق الثاني الذي يتسرب منه الهواء في الحجرة الوسطية من وحدة "زفيزدا" الروسية.

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وكان من المفروض وفق الخطة السابقة، أن يبدأ طاقم المحطة الفضائية يوم الثلاثاء بسد الشق الذي يبلغ طوله 4.5 سم. المكتشف في وحدة "زفيزدا" الروسية في أكتوبر عام 2020 ، حيث كان عليهم خلال خمسة أيام وضع طبقات من المواد العازلة على الشق، وحفر ثقبين في نهايتي الشق لمنع تطوره، ومن ثم سد الثقبين بغراء خاص.

ولكن، وفقا للحديث الذي جرى بين رواد الفضاء وخبراء مركز إدارة الرحلات الفضائية، طلب من الرواد استخدام شريط لاصق لعزل الشق الثاني المكتشف في وحدة "زفيزدا" أيضا تحت أنبوب منظومة التدفئة، وكذلك فحص مكان آخر باستخدام المجهر، يحتمل أنه شق يتسرب منه الهواء أيضا.

وأشار رائد الفضاء ريجيكوف خلال حديثه مع الخبراء، إلى أنه عندما فتح بوابة الحجرة الوسطية لوحدة "زفيزدا" التي أغلقت يوم الجمعة الماضي، لاحظ أن الضغط انحفض فيها من 730 إلى 450 ملليمتر عمود زئبقي.

المصدر: نوفوستي