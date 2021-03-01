"روس كوسموس" تنشر صور لأعاصير عملاقة على المريخ

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الجهاز الروسي-الأوروبي Trace Gas Orbiter التابع لمهمة ExoMars-2016 ، التقط من مدار المريخ صورا لأعاصير عملاقة على سطح الكوكب الأحمر.

إقرأ المزيد





وتفيد المؤسسة بأن "الأعاصير العملاقة، هي ظاهرة طبيعية لدوامات ترابية على سطح المريخ. وتلاحظ في الصورتين، التي التقطهما الجهاز بفارق 45 ثانية، يوم 27 فبراير 2021 بكاميرا من نوع CaSSIS، أعاصير متحركة".

ويشير مصدر في "روس كوسموس"، إلى أن البقع الساطعة تتحرك في قاع حفرة طولها 70 كيلومترا تقع في نصف الكرة الجنوبي للكوكب الأحمر، تاركة خلفها شريطا مظلما. كما تلاحظ أيضا ظلال متحركة لعمودين ترابيين، اأحدهما يتحرك بسرعة حوالي أربعة أمتار في الثانية، والثاني بسرعة ثمانية أمتار في الثانية.

Roscosmos

وتتشكل الدوامات الترابية على سطح المريخ بنفس الطريقة التي تتشكل على سطح الأرض. ولكن الدوامات الترابية على سطح المريخ أكبر بكثير من التي تحدث على سطح الأرض، حيث يمكن أن يصل ارتفاعها إلى ثمانية كيلومترات، تترك خلفها أشرطة عرضها ما بين عشرات ومئات الكيلومترات.

ووفقا للخبراء، دراسة الدوامات الترابية على سطح المريخ مسألة مهمة جدا، لفهم تأثيرها في مناخ الكوكب مع مرور الوقت.

المصدر: نوفوستي