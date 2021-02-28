إطلاق أول قمر صناعي روسي لمراقب مناخ القطب الشمالي

تم في الساعة 9:55 بتوقيت موسكو اليوم، إطلاق صاروخ "سويوز -2.1 ب"، من مطار "بايكونور" الفضائي، حاملا على متنه القمر الصناعي "ارتيكا-م".

وفي الساعة 10:04، انفصل قسم الدفع "فريغات" مع القمر الصناعي، عن المرحلة الثالثة من الصاروخ، بعد الوصول إلى المسار تحت المداري.

في وقت سابق، أعلن مصدر في "روس كوسموس"، أنه سيتم نقل القمر الصناعي المذكور، إلى مدار إهليلجي عالي مع حد أدنى للارتفاع يبلغ 1050 كيلومترا وبارتفاع أقصى يبلغ 39728 كيلومترا، وذلك بفضل ثلاث عمليات تشغيل لمحرك الدفع فريغات. ووفقا للخطة، سيتم فصل هذا الجهاز، بحلول الساعة 12:14 بتوقيت موسكو.

ويعتبر "ارتيكا-م"، أول جهاز فضائي روسي مخصص لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي. ويبلغ وزن القمر الصناعي ا، 2.2 طن ويمكنه العمل لفترة تبلغ 7 سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك ، تم تركيب مجمع الأجهزة الجيوفيزيائية (GGAK-VE) على "ارتيكا-م" لرصد والتنبؤ بنشاط التوهج الشمسي وحالة الإشعاع في الفضاء القريب من الأرض. وكذلك تم تركيب معدات لإعادة بث معلومات وإشارات الأرصاد الجوية من مواقع منظومة البحث والإنقاذ الدولية في الفضاء "كوسباس-سارسات".

المصدر: نوفوستي