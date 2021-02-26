"روس كوسموس" لا تستبعد إنشاء محطة فضائية روسية

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" في وثائقها المنشورة على موقع مشتريات الدولة، عن إمكانية إنشاء محطة فضائية وطنية روسية.

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وتجدر الإشارة، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تشير فيها "روس كوسموس" إلى إمكانية إنشاء محطة فضائية روسية، حيث كانت أول إشارة في عام 2020 ، ضمن الوثائق الخاصة بإطلاق وحدة "ناؤوكا"، ولكن دون ذكر أي تفاصيل عنها.

وقد أوصى مجلس الفضاء في أكاديمية العلوم الروسة، في يناير 2021 بمراجعة مدة تحليق المحطة الفضائية الدولية، التي من المقرر إنهاء عملها عام 2024 بسبب ارتفاع تكاليف تشغيلها، والمباشرة في تصميم محطة فضائية روسية.

وكان فلاديمير سولوفيوف، مدير ادارة رحلات القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن مجموعة من أجزاء المحطة قد تضررت جدا ولم تعد تستخدم، حتى أن بعضها لا يمكن استبداله. وتوقع تدهور العديد من عناصر المحطة بعد عام 2025. لذلك اقترح إعادة النظر بمدة مشاركة روسيا في مشروع المحطة الفضائية الدولية، والتركيز على مشروع إنشاء محطة فضائية روسية.

المصدر: نوفوستي