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جهاز Trace Gas Orbiter يصور مكان هبوط "بيرسفيرانس" على المريخ

الفضاء

جهاز Trace Gas Orbiter يصور مكان هبوط
Reuters NASA/JPL-Caltech
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التقط جهاز Trace Gas Orbiter التابع لبعثة ExoMars-2016 الروسية – الأوروبية صورة لمكان هبوط مسبار "بيرسفيرانس" الأمريكي على سطح المريخ.

ونشرت الوكالة الفضائية الأوروبية اليوم الخميس صورة مكان هبوط المسبار التي تم التقاطها في 23 فبراير.

وهبط مسبار "بيرسفيرانس" في فوهة جيزيرو على سطح المريخ في 18 فبراير الجاري في ختام رحلة بدأت في يوليو 2020.

ومن المقرر أن يأخذ المسبار عينات من التربة لإرسالها إلى الأرض بواسطة جهاز فضائي آخر في وقت لاحق.

المصدر: نوفوستي

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