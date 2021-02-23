ناجية من السرطان تعتزم الانطلاق في رحلة إلى الفضاء لجمع التبرعات

تعتزم شابة أمريكية ناجية من مرض السرطان الانطلاق خلال العام الجاري في رحلة ترويجية على متن كبسولة " SpaceX"، لجمع الأموال لأحد المستشفيات الخاص بعلاج الأطفال المصابين بالسرطانن.

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وأعلن مستشفى سانت جود الأمريكي، أمس الاثنين، عن أن هايلي أرسينو، البالغة من العمر 29 عاما، والتي تعمل الآن مساعدة طبيب في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، ستنطلق على متن كبسولة "SpaceX" في وقت لاحق من هذا العام لرحلة مخصصة لجمع الأموال لمركز ممفيس الطبي.

وستنضم هايلي، التي ستكون أصغر أمريكية تطير في الفضاء، إلى 3 ركاب آخرين، على متن رحلة تجارية مستأجرة من قبل الملياردير، جاريد إيزاكمان، الذي رتب لإطلاق "SpaceX". وتعرف المهمة باسم "Inspiration4".

وقالت هايلي: "إنه لشرف لا يصدق أن أنضم إلى طاقم Inspiration4. يمثل هذا المقعد الأمل الذي أعطاني إياه القديس جود ويستمر في منح العائلات من جميع أنحاء العالم الذين مثلي، الأمل عندما يمشون عبر أبواب القديس جود".

وسيعمل إيزاكمان، وهو طيار خاص مخضرم يتمتع بخبرة واسعة في مجال الطائرات، كقائد للمهمة. وسيمنح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Shift4 Payments"، مقعدين من رحلة "Crew Dragon" لمستشفى سانت جود. سيذهب أحد المقاعد إلى هايلي، والآخر للفائز في مسابقة لجمع الأموال لمركز الأبحاث الشهير والمتخصص في علاج الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض أخرى مجانا.

وسيخصص المقعد الرابع لرجل أعمال يستخدم "Shift4 Payments" لبناء متجر على الإنترنت، باستخدام برامج ومحطات بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة.

وعلى عكس رحلات "Crew Dragon" المستأجرة من وكالة ناسا، ومهمة تجارية أخرى حجزتها شركة "Axiom Space" ومقرها هيوستن، فإن رحلة إيزاكمان لن تزور محطة الفضاء الدولية. وبدلا من ذلك، سيطيروا حول الأرض لبضعة أيام ويعودون إلى المحيط الأطلسي.

ولم يتم تحديد موعد الإطلاق بعد، لكن من المتوقع أن تبدأ الرحلة في وقت متأخر هذا العام.

المصدر: CBS