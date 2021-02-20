شركة روسية خاصة تخطط لإطلاق أقمار صناعية العام الجاري

أعلنت شركة Sputniks الروسية لصناعات التقنيات الفضائية عن عزمها إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مدارات الأرض العام الجاري.

وذكر بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "أن Sputniks تخطط لإطلاق نحو 15 قمرا صناعيا إلى الفضاء عام 2021، حيث من المفترض أن يشهد شهر مارس المقبل إطلاق صاروخ Soyuz-2.1a روسي الصنع من قاعدة بايكونور الفضائية، سيحمل على متنه أقمارا لاستشعار الأرض عن بعد ساهمت في تطويرها الشركة، كما سيحمل أيضا قمرين تابعين لعملاء أجانب".

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كما أشار البيان إلى أن العام الجاري من المفترض أن يشهد أيضا إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النانوية من نوع Cubesat تم تطويرها في إطار برنامج Space-L الفضائي الروسي الذي تساهم فيه Sputniks.

ومن الأقمار التي تخطط Sputniks لإطلاقها العام الجاري سيكون قمر "زوركي" المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، والمجهز بكاميرا تلسكوبية عالية الدقة، وقد تم تمويل مشروع تطويره من قبل صندوق تشجيع الابتكارات الروسي، إضافة إلى قمر Sirius-D33 المتطور.

المصدر: فيستي