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روسيا تشرك طلبة المدارس في تطوير 100 قمر صناعي جديد

الفضاء

روسيا تشرك طلبة المدارس في تطوير 100 قمر صناعي جديد
youtube/Видеонаука
صورة أرشيفية
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ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية الروسية أن الخبراء في البلاد سيشركون طلبة المدارس في عملية تطويرمجموعة جديدة من الأقمار الصناعية النانوية.

وحول الموضوع قال بيان صادر عن شركة Sputniks الروسية "يجري العمل حاليا على مشروع جديد بمشاركة الحركة الروسية لطلاب المدارس، المشروع الذي سيتم في إطار برنامج Space-L هدفه تطوير 100 قمر صناعي نانوي من نوع Cubesat على مدار عدة سنوات".

وأضاف البيان "بفضل البرنامج المذكور سيتمكن طلبة المدارس في روسيا من تعلم كيفية تطوير وتصميم واختبار الأقمار الصناعية، كما سيتدربون على تطوير برامج لمهمات الأقمار ومنظوماتها، والحصول على البيانات من هذه الأقمار للاستفادة منها".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن برنامج Space-L الذي تتبناه مؤسسة "روس كوسموس" بالتعاون مع جامعة Skoltech وشركة Sputniks الروسيتين، من المفترض أن يسهم بتطوير أقمار صناعية صغيرة مكعبة الشكل بأبعاد (10/10/10) سم، ستستخدم في العديد من المجالات العلمية والبحثية.

المصدر: فيستي

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