"غير واقعي".. "ناسا" تتجه للتخلي عن هدف هبوط الأمريكيين على القمر عام 2024

أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "NASA" أنها تتجه للتخلي عن هدف تنفيذ عملية هبوط على سطح القمر عام 2024 بسبب نقص التمويل.

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وقال القائم بأعمال مدير "NASA"، ستيف جورتشيك، في حديث لموقع "ArsTechnica" العلمي نشر اليوم الخميس: "هدف الهبوط في سطح القمر عام 2024 يمكن أنه لم يعد واقعيا بسبب توزيع الأموال خلال السنتين الماضيتين، حيث لم يتم منح تمويل كاف لجعل (الهبوط في) 2024 قابلا للتحقيق".

وأضاف جورتشيك: "في ضوء هذه الأوضاع نقوم بمراجعة البرنامج لإيجاد طريق أكثر فعالية نحو الأمام".

وأعرب جورتشيك عن ترحيبه بوعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول دعم برنامج تحليق رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر "Artemis"، مصرحا: "إننا متحمسون للخطوات التالية. نسعى بحزم إلى ضمان استمرارية أهداف برنامج Artemis".

ويهدف برنامج "Artemis"، حسب خطة معلنة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى تنفيذ عملية هبوط رواد فضاء أمريكيين إلى القمر في 2024 مع ضمان وجود دائم على مداره، رغم أن أوساط واسعة من الخبراء يعتقدون أن هذا الهدف غير واقعي وسط توقعات لمراجعته من قبل إدارة بايدن.

المصدر: "ArsTechnica" + وكالات