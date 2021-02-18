إرجاء أول إطلاق تجاري لصاروخ "أنغارا" إلى عام 2022

أعلن المدير العام لمركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعة صواريخ الفضاء، أليكسي فاروتشكو، عن تأجيل أول إطلاق تجاري لصاروخ "أنغارا–1.2" الخفيف مع القمر الصناعي الكوري الجنوبي إلى عام 2022.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن تصريح فاروتشكو، اليوم الخميس: "نحن من جانبنا نقوم بتصنيع صاروخ حامل. وطلب شركاؤنا الكوريون الجنوبيون منا بسبب عدم جاهزية القمر الصناعي (الكوري الجنوبي "كومبسات-6") نتيجة الوباء، مرة أخرى تأجيل موعد الإطلاق، واستغلوا بذلك فرصتهم الثالثة لتأجيل الإطلاق دون تغريمهم. ومن المقرر حاليا تنفيذ الإطلاق في الربع الثاني من عام 2022".

وأوضح أن الصاروخ الروسي سيستخدم لغرض آخر في حال عدم تنفيذ شروط العقد لسبب ما من قبل الجانب الكوري الجنوبي.

وجرى توقيع عقد إطلاق القمر "كومبسات-6" باستخدام صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي عام 2016. وكان من المتوقع أصلا أن يتم الإطلاق عام 2020. ثم أُعلن عن تأجيله إلى عام 2021.

المصدر: نوفوستي