المركبة "بروغريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-16" التحمت بالمحطة الفضائية الدولية يدويا.

إقرأ المزيد





وتشير المؤسسة، إلى أنه كان من المقرر التحام المركبة "بروغريس" بالمحطة الفضائية الدولية أوتوماتيكيا في الساعة 9.20 بتوقيت موسكو . ولكن على بعد حوالي 20 مترا من المحطة، أصدر مركز إدارة الرحلات الفضائية أمرا إلى رائد الفضاء سيرغي ريجيكوف، يقضي بالتحام المركبة يدويا بالمحطة. وهذا ما حصل فعلا ، حيث التحمت المركبة يدويا بوحدة Pirs الروسية، في الساعة 9.27 بتوقيت موسكو.

حملت المركبة "بروغريس" إلى المحطة الفضائية حوالي 2.5 طن من البضائع، منها 600 كيلوغرام وقود للمحطة الدولية، و420 لترا من ماء الشرب وحوالي 1400 كيلوغرام معدات وأجهزة مختلفة ومواد غذائية. كما حملت المركبة أيضا 40 كيلوغراما من النتروجين لتعويض النقص الحاصل في هواء المحطة، بسبب تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" الروسية.

المصدر: نوفوستي