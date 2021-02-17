مصمم صاروخ "سارمات" يحصل على براءة اختراع صاروخين للرحلة إلى المريخ

حصل مركز ماكييف الحكومي للصواريخ، مصمم صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، وصاروخ "سينيفا" الباليستي للغواصات، على براءة اختراع لصاروخين ثقيلين للرحلات إلى المريخ والقمر.

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ويشير الموقع الرسمي للهيئة الفدرالية للملكية الفردية Rospatent، إلى أن نطاق الصواريخ التي يقترحها مركز ماكييف (تابع لمؤسسة "روس كوسموس")، غير قابل لإعادة الاستخدام، ولكن يمكنها نقل حمولة أكبر من حمولة صاروخ "Saturn V " أثقل الصواريخ الذي بواسطته تحققت الرحلات المأهولة إلى القمر.

ويقترح المركز إنتاج ثلاثة صواريخ حمولتها 53 و106 و160 طنا على التوالي، ويطلق على الصواريخ التي حمولتها 100 طن وأكثر، صواريخ فائقة الثقل.

وجاء في الوصف المرفق ببراءة الاختراع، "تشير البيانات المقدمة، إلى إمكانية استخدام الصواريخ الفضائية المقترحة في استكشاف كواكب المنظومة الشمسية وبصورة خاصة المريخ والقمر".

ويقترح المصممون استخدام محركات تعمل بوقود الأكسجين والكيروسين RD-171MV والأكسجين والهيدروجين RD-0120 (تم استخدام كلا النوعين في الصاروخ السوفيتي الثقيل Energia)

ويقترح المركز، إطلاق هذه الصواريخ من مطار فوستوتشني الفضائي، ونقل وحداتها المكونة جوا بواسطة طائرات الشحن An-124 .

ويذكر أنه في القرن الماضي أطلقت صواريخ فائقة الثقل من طراز H-1 و Energia (الاتحاد السوفيتي) وSaturn V (الولايات المتحدة). والصاروخ الفائق الثقل الوحيد المستخدم في الوقت الحاضر هو صاروخ "فالكون الثقيل" الأمريكي. ويجري العمل على تصميم SLS и Starship ، وفي الصين صاروخ Chang Zheng-9 .

المصدر: نوفوستي