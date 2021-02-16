شركة "Space X" تفشل في إعادة وحدة التسريع الأولى لصاروخ "فالكون-9" على المنصة العائمة

لم تتمكن شركة "SpaceX" من إعادة وحدة التسريع الأولى لصاروخ النقل "فالكون-9" إلى منصتها العائمة في المحيط الأطلسي.

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وانطلق صاروخ النقل "فالكون-9" مع 60 قمرا صناعيا من طراز "ستارلينك" على متنه من المطار الفضائي الواقع في كيب كانافيرال في الساعة 22:59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (6:59 بتوقيت موسكو).

ونقل موقع "Space.com" عن المهندسة جيسيكا أندرسون: "حقا، على ما يبدو فلم نتمكن من وضع وحدة التسريع على المنصة... ويؤسفنا جدا أننا لم نسترجع الصاروخ".

وكتب الموقع أيضا أن شركة "Space X" تأخذ عادة درجات صاروخ النقل بعد هبوطها لاستخدامها مرة أخرى. ووصف العجز في وضع الصاروخ/وحدة التسريع على المنطقة بأنه "فشل نادر".

من جهتها أكدت شركة "Space X" على صفحتها في "تويتر" أن إيصال 60 قمرا صناعيا من طراز "ستارلينك" إلى مدار الأرض جرى بنجاح.

وتعد الأقمار الصناعية من طراز "ستارلينك" جيلا جديدا من شبكة الأقمار الصناعية. وبدأ تنفيذ هذا المشروع في فبراير عام 2018. ويهدف الى توفير الوصول إلى إنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء العالم. ومن المخطط في المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع إطلاق نحو 12 ألف قمر صناعي.

وقد بدأت الشركة باختبار هذه الشبكة بين المستخدمين العاديين مقابل 499 دولارا لمعدات الإرسال والاستقبال، واشتراك شهري مقداره 99 دولارا، وهذا المبلغ أقل من رسوم مقدمي خدمة الإنترنت الرئيسيين في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي