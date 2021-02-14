"روس كوسموس" تنشر صورة لحفرة على المريخ شمال سهل هيلاس العملاق

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، صورة لحفرة على سطح كوكب المريخ التقطها مسبار البعثة الروسية الأوروبية "ExoMars-2016".

وكتبت الوكالة: "الصورة الفوتوغرافية للجانب الجنوبي الشرقي لحفرة صغيرة تقع على بعد عدة مئات من الكيلومترات شمال سهل هيلاس العملاق، وتكونت نتيجة اصطدام جرم سمائي بكوكب المريخ، ويصل قطر الحفرة إلى حوالي 12 كم".

وأضافت: "هذا التنوع يرجع إلى وجود العديد من المعادن التي تعكس الضوء بطرق مختلفة وبأطوال موجية مختلفة".

وتابعت: "يشير الضوء إلى ارتفاع صخور الأساس، والتي قد تحتوي على معادن طينية قديمة تكونت بوجود المياه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الرواسب الرملية التي تهب عليها الرياح ظاهرة بوضوح هنا، مما يخلق تموجات في قاع الحفرة، ويشير لونها البني المحمر المميز إلى وجود أكاسيد الحديد".

На снимке #ExoMars2016 показана юго-восточная стена кратера, расположенного к северу от равнины Эллада.



Светлые залежи указывают на выход коренных пород, которые могут содержать древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды.



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يذكر أن "ExoMars"، مشروع تابع لوكالة "روس كوسموس" الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية، ويتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تم إطلاق أول مهمة إلى الفضاء في عام 2016.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع، والمقرر إطلاقها العام المقبل، تسليم صاروخ "كازاتشوك" الروسي القادر على الهبوط على سطح المريخ ويحمل المركبة الأوروبية روزاليند فرانكلين، حيث سيتم الإطلاق من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

المصدر: "إنترفاكس"