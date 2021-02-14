محمد بن راشد ينشر أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ

نشر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ، التقطها مسبار "الأمل" الإماراتي.

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وقال محمد بن راشد في "فيسبوك": من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر..أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ ‏The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface Posted by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum on Sunday, February 14, 2021

هذا وقد نجح مسبار "الأمل" الإماراتي، يوم الثلاثاء في 9 فبراير الجاري، في دخول مدار كوكب المريخ، ليصنع التاريخ كأول مهمة بين الكواكب في العالم العربي.

المصدر: RT