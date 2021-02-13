محكمة كازاخستانية ترفض إعادة "بوران" إلى ملكية الدولة

قالت محكمة ألما آتا الاقتصادية، إنها رفضت طلب وزارة المالية في كازاخستان المتعلق بتصفية شركة "بايكونور" الصاروخية – الفضائية، وإعادة مكوك "بوران" الفضائي إلى ملكية الدولة.

في وقت سابق، ذكر رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أنه أراد شراء مكوك "بوران" الثاني، لكنه لم يستطع العثور على مالكه في كازاخستان، حيث توجد هذه المركبة الفضائية.

من جانبه، كتب داورين موسى مدير عام شركة "بايكونور"، إلى روغوزين ليبلغه بأن المكوك الفضائي المذكور موجود بين ممتلكات شركته.

وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات كازاخستان، أنها ستلجأ للقضاء، لمنع تسليم "بوران" إلى شركة "بايكانور".

وشددت السلطات على أنها ترغب بإعادته إلى ملكية الدولة لاستخدامه في أحد المتاحف الحكومية.

المصدر: نوفوستي