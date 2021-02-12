مركبة "بروغريس" ستفصل وحدة قديمة عن المحطة الفضائية الدولية

وفقا لبرنامج تحليق المحطة الفضائية الدولية، ستفصل المركبة "بروغريس إم إس-16" في الصيف، وحدة "Pirs" الروسية القديمة عن المحطة وتنقلها إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ.

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ويذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-16" ستطلق يوم 15 فبراير الجاري من مطار بايكونور الفضائي، ومن المقرر التحامها بالمحطة الفضائية الدولية في17 منه.

ووفقا للبرنامج المقرر، ستفصل المركبة "بروغريس" يوم 17 يوليو وحدة "Pirs" الروسية القديمة، التي أطلقت عام 2001 واستخدمت لخروج الرواد إلى الفضاء المفتوح، وتنقلها إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ.

وفصل هذه الوحدة، سيوفر المكان اللازم لاستقبال وحدة "ناؤوكا" الجديدة، التي من المقرر إطلاقها يوم 15 يوليو المقبل، من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم"، على أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم 23 يوليو.

المصدر: نوفوستي