روسيا تخطط لإطلاق حوالي 40 قمرا صناعيا الشهر المقبل

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، أن روسيا ستطلق من مطار بايكونور الفضائي في مارس حوالي 40 قمرا صناعيا صغيرا تعود لـ 18 دولة، إلى المدار بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2 .



وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "هذه القائمة ليست نهائية وقد تجرى عليها تعديلات، استنادا إلى جاهزية الأقمار الصناعية، حيث يجب أن تضاف إلى القمر الصناعي الكوري الجنوبي CAS500-1 حوالي 40 قمرا صناعيا صغيرا تابعة لـ 18 دولة".

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ووفقا للمصدر، تعود هذه الأقمار الصناعية الصغيرة إلى روسيا وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية والإمارات العربية وإسرائيل وتايلاند وكندا والبرازيل وألمانيا وهولندا وإيطاليا والأرجنتين وهنغاريا وتونس وبريطانيا وإسبانيا وسلوفاكيا.

وكان قد أعلن سابقا، أنه من المقرر إطلاق مجموعة أقمار صناعية صغيرة لروسيا ودول أخرى في 20 مارس المقبل، بالإضافة إلى القمرين الصناعيين التابعين لكوريا الجنوبية CAS500-1 وCAS500-2 ، بواسطة صاروخ النقل الروسي Soyuz-2.1a ووحدة التعجيل "فريغات" من مطار بايكونور الفضائي.

وكانت سلطات كاتالونيا قد أعلنت في شهر يناير عن نيتها إطلاق أول قمر صناعي نانوي من بايكونور. وقبل ذلك أعلن عن وصول أقمار صناعية إلى بايكونور هي ELSA-d و GRUS (اليابان) والقمر الصناعي الإماراتي DMSAT-1 والإيطالي UNISAT-7.

وأعلن فلاديسلاف إيفانينكو مدير عام شركة Sputniks الروسية الخاصة، أن الشركة تخطط لإطلاق خمسة أقمار صناعية هي Zorkiy و NRU HSE - DZZ و Sirius-DZZ لمراقبة الأرض ، بالإضافة قمرين أجنبيين، أحدهما Challenge One وهو أول قمر صناعي تونسي لبث الإنترنت. كما سيطلق مع هذه المجموعة القمران السعودي Najm-1 والأمريكي Anand.

المصدر: نوفوستي