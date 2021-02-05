صور من الفضاء لمركبة SN9 الأمريكية قبل انفجارها في الاختبار التجريبي

أظهرت صور جديدة لأقمار صناعية النموذج الأولي لـمركبة "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" على منصة الإطلاق قبل رحلتها التجريبية الفاشلة يوم الثلاثاء 2 فبراير.

وشهدت التجربة تحطم النموذج الأولي بعد إكمال مناورات معقدة أثناء الطيران بنجاح.

والتقط القمر الصناعي SkySat الذي تديره شركة "بلانيت" (Planet) ومقرها سان فرانسيسكو، صورا عالية الدقة من الأقمار الصناعية لمركبة "ستارشيب" SN9، في موقع الشركة جنوب تكساس، بالقرب من ساحل الخليج، قبل ساعات من الإطلاق.

And at an oblique angle just for fun :) pic.twitter.com/aQQOQ1gVfS — Planet (@planetlabs) February 3, 2021

وقالت شركة "بلانيت" على موقعها الإلكتروني إن أسطول الشركة من SkySats يضم 21 آلة فردية في مواقع مدارية مختلفة، ما يسمح بإعادة النظر في منطقة التصوير ما يقارب خمس إلى 10 مرات في اليوم.

وكتبت "بلانيت" في تعليق على الصور، إن صور SkySat عالية الدقة تكشف عن تفاصيل منشأة الاختبار، "حتى لون السيارات والشاحنات المتوقفة في مكان قريب".

Satellite imagery captured SpaceX's Starship development facility in Boca Chica, Texas ahead of yesterday's test flight — with prototypes SN9 and SN10 standing on the launchpad.



Credit: @planetlabspic.twitter.com/qKPOwvFBlb — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) February 3, 2021

وتمت رحلة "ستارشيب"، التي تخضع للتحقيق من قبل إدارة الطيران الفدرالية بعد أن قالت إدارة الطيران الفدرالية إن الحدث ينتهك ترخيص الإطلاق، بالقرب من مجتمع قرية بوكا تشيكا الصغير.

ومر النموذج الأولي الذي يبلغ طوله 165 قدما (50 مترا) بمعظم خطة طيرانه، بما في ذلك إيقاف تشغيل محركات Raptor الثلاثة والوصول إلى الارتفاع المستهدف بنحو 6.2 ميل (10 كيلومترات).

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وقامت مركبة SN9 أيضا بانقلاب أفقي معقد سيتعين عليها القيام به أثناء إعادة الدخول الاختيارية في الغلاف الجوي للأرض بعد رحلة فضائية تشغيلية. لكنها لم تستطع أن تلتصق عند الهبوط وانفجرت مشكلة كرة نارية، على غرار مصير سلفها SN8 في 9 ديسمبر.

وقال جون إنسبروكر ، مهندس التكامل الرئيسي في "سبيس إكس": "لقد حصلنا على الكثير من البيانات الجيدة، والهدف الأساسي، لإثبات التحكم في المركبة في إعادة الدخول دون سرعة الصوت، بدا جيدا جدا، وسنستفيد كثيرا من ذلك".

مركبة SN9 هي الأحدث في سلسلة من نماذج المركبة الفضائية لدعم هدف "سبيس إكس" النهائي المتمثل في إرسال المستوطنين والإمدادات إلى المريخ. وتجدر الإشارة إلى أن نسخة الطيران الأخرى، SN10، على وشك البدء في اختبار ما قبل التشغيل.

المصدر: لايف ساينس