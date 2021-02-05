الصين تخطط لإطلاق أقوى صواريخها الفضائية المحلية الصنع

ذكرت صحيفة China Daily أن الصين تخطط لإطلاق صاروخ ZQ-2 الثقيل هذا العام، والذي يعتبر أقوى صواريخها الفضائية المحلية الصنع.

وتبعا للصحيفة فإن "شركة LandSpace الصينية انتهت من تصنيع محركات TQ-12 الأربعة القابلة لإعادة الاستخدام الخاصة بالصاروخ والتي تعمل بالميتان السائل، والشبيهة بالمحركات التي تنتجها شركتا SpaceX و Blue Origine الأمريكيتان، وبعد الاختبارات الأرضية للمحركات من المفترض أن تبدأ مرحلة الاستعداد لإطلاق الصاروخ المذكور، والمفترض أن يتم إطلاقه من قاعدة جيوتشيوان الفضائية شمال غرب الصين".

كما أشارت الصحيفة أن صاروخ ZQ-2 الجديد سيكون بطول 49.5 م، وسيزن 216 طنا، وقطره 3.35 م، وصمم ليكون قادرا على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 6 أطنان إلى المدارات التي تتراوح ارتفاعاتها ما بين 200 و500 كلم عن سطح الأرض.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن شركة LandSpace الصينية تخطط لإنتاج 15 صاروخا من هذا النوع، وحوالي 200 محرك لصواريخ الفضاء من نوع TQ-12.

المصدر: تاس