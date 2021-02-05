 
مباشر
عاجل
الصحة اللبنانية: تسجيل 3071 إصابة جديدة بكورونا و98 حالة وفاة خلال 24 ساعة

تأجيل إطلاق مركبة ستارلاينر إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

تأجيل إطلاق مركبة ستارلاينر إلى المحطة الفضائية الدولية
Globallookpress Bill Ingalls/Nasa
المركبة ستارلاينر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pplb

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، إلى المحطة الفضائية الدولية لن تتم قبل شهر سبتمبر المقبل.

إقرأ المزيد
خبراء يكشفون أكثر من 60 مشكلة في مركبة ستارلاينر
خبراء يكشفون أكثر من 60 مشكلة في مركبة ستارلاينر

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سبق أن أعلنت أن أول رحلة تجريبية ماهولة لمركبة ستارلاينر إلى المحطة الفضائية الدولية لن تكون قبل شهر يونيو. وأن المركبة ستحمل ثلاثة رواد فضاء: باري ويلمور، ونيكول اونابو مان، ومايكل فينك.

وجاء في البيان المنشور على موقع ناسا، "تخطط ناسا وبوينغ لإطلاق أول رحلة مأهولة للمركبة ستارلاينر في شهر سبتمبر 2021 ".

ويذكر أن شركة بوينغ قد أعلنت في شهر يناير 2021، أن برنامج تحليق المركبة ستارلاينر قد تم تحسينه، وأن المركبة ستطلق برحلة ثانية في 25 مارس المقبل.

ويتوقع أن أول رحلة مأهولة منتظمة لمركبة ستارلاينر، إلى المحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء: سونيتا وليامز وجوشيم كاسادا وجانيت أيبس،  لن تتحقق قبل شهر ديسمبر 2021 .

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا