تأجيل إطلاق مركبة ستارلاينر إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، إلى المحطة الفضائية الدولية لن تتم قبل شهر سبتمبر المقبل.

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ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سبق أن أعلنت أن أول رحلة تجريبية ماهولة لمركبة ستارلاينر إلى المحطة الفضائية الدولية لن تكون قبل شهر يونيو. وأن المركبة ستحمل ثلاثة رواد فضاء: باري ويلمور، ونيكول اونابو مان، ومايكل فينك.

وجاء في البيان المنشور على موقع ناسا، "تخطط ناسا وبوينغ لإطلاق أول رحلة مأهولة للمركبة ستارلاينر في شهر سبتمبر 2021 ".

ويذكر أن شركة بوينغ قد أعلنت في شهر يناير 2021، أن برنامج تحليق المركبة ستارلاينر قد تم تحسينه، وأن المركبة ستطلق برحلة ثانية في 25 مارس المقبل.

ويتوقع أن أول رحلة مأهولة منتظمة لمركبة ستارلاينر، إلى المحطة الفضائية الدولية، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء: سونيتا وليامز وجوشيم كاسادا وجانيت أيبس، لن تتحقق قبل شهر ديسمبر 2021 .

المصدر: نوفوستي