"سبيس إكس" أطلقت 60 قمرا دفعة واحدة إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية صباح اليوم الخميس أنها نجحت بإطلاق 60 قمر اتصالات صناعيا إلى مدارات الأرض.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن صاروخا من نوع Falcon 9 أطلق صباح اليوم في تمام الساعة 1:19 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات لمتحدة (9:19 بتوقيت موسكو)، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، حاملا على متنه 60 قمرا من نوع Starlink إلى مدارات الأرض.

وتبعا للبيان فإن المرحلة الأولى للصاروخ انفصلت عن الكتلة الحاملة للأقمار وبدأت رحلتها في العودة نحو الأرض بعد 9 دقائق من موعد الإطلاق، لتهبط على منصة Of Course I Still Love You العائمة في المحيط الأطلسي.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdKhttps://t.co/Ln95rEesbW — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

وكانت شركة "سبيس إكس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لإطلاق دفعتين من أقمار Starlink يوم الخميس 4 فبراير الجاري، لكنها تراجعت عن قرارها وأجلت موعد إطلاق الدفعة الثانية من الأقمار إلى يوم الجمعة 5 فبراير، حيث من المخطط أن تطلقها تمام الساعة 13:14 بتوقيت موسكو.

